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Найдены останки и кулон: разыскиваемая 13-летняя девочка, вероятно, погибла

Валентина РоманенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 16:59
фото полиции

В Харьковской области в одном из автомобилей из обстрелянной колонны обнаружили останки, вероятно, 13-летней Софии Раецкой.

Источник: начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов

Детали: 4 мая в полицию поступила информация о потере связи с людьми, двигавшимися колонной из 15 авто, вблизи поселка Старый Салтов в направлении Харькова с целью выехать на территорию, подконтрольную ВСУ.

Полиция отмечает, что из-за боевых действий добраться до места движения колонны было невозможно. Местонахождение колонны было установлено 6 мая.

Прибывшие на место следователи обнаружили разбитый вражеский танк, в 150 метрах от него, в направлении колонны, два обгоревших трупа с остатками военной формы РФ, еще через 300 метров от них - 6 автомобилей с отверстиями от пуль и обломков.

В автомобилях правоохранители обнаружили 4 трупа, предварительно - участников эвакуационной колонны. Сейчас идентифицировать все трупы невозможно из-за их состояния, отмечает Болвинов.

Следователи провели все необходимые следственные действия с фиксацией каждой детали.

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Прямая речь: "Отдельно хочу добавить о девочке, которую искали через социальные сети - Раецкая София. К сожалению, в автомобиле, в котором она находилась, найдены остатки трупа и кулон, на который ссылаются родные".

 

Темы: Харьковская областьвойна
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