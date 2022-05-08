YouTube удалил видео с участием Рогозина

YouTube удалил порядка 20 видеозаписей с участием генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина с канала "Роскосмос Медиа".

Источник: Рогозин в Telegram, прокремлевское издание "РИА Новости"

Детали: Сообщается, что YouTube удалил интервью Рогозина, записи участия в отправке "гумапомощи жителям Донбасса", посещения космодрома Восточный.

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Всего с канала удалено около двух десятков видеозаписей общим количеством около 5 миллионов просмотров.

Прямая речь Рогозина: "Американская цензура хочет смотреть только то, что соответствует их видению мира. Что ж, у нас действительно своё понимание истории. Оно состоит в том, что именно Россия разгромила армию Наполеона, в составе которой против нас сражались все армии нынешнего Евросоюза. Именно Россия построила величайшую супердержаву Советский Союз.

Именно Красная Армия брала Берлин, разгромив в составе Вермахта опять же собранные Третьим Рейхом все армии и военные заводы стран нынешнего Евросоюза. Именно русский парень Юрий Гагарин первым в мире покорил космос. Правда глаза колет?".