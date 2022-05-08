У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что демократы собираются работать как можно скорее, чтобы оперативно принять новый законопроект, направленный на поддержку Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в интервью Face the Nation.

"Я думаю, что мы сможем сделать это как можно быстрее. У нас большая двохпартийность с точки зрения нашей поддержки борьбы за демократию, которую проводит народ Украины", - заявила она.

Напомним, на прошлой неделе Байден попросил у Конгресса $33 млрд для Украины, из них более 20 млрд – на военную помощь. Показательно, что часть из этих средств будет привлечена благодаря продаже арестованного имущества российских олигархов.

Этот пакет намного больше предыдущих – в прошлом месяце Конгресс одобрил выделение для помощи Украине $13,6 млрд.

А недавно Джо Байден призвал Конгресс "быстро" принять этот пакет военной, экономической и гуманитарной помощи Украине.

Напомним, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси на прошлой неделе посетила Киев.