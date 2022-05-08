В Одессу и обратно больше суток не будут ходить поезда

9 мая на время комендантского часа отменяются все поезда, курсирующие в Одессу и обратно.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "На период действия продленного комендантского часа в сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная".

Детали: В Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.

В это время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.