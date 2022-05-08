В Одессу и обратно больше суток не будут ходить поезда
Воскресенье, 8 мая 2022, 21:04
9 мая на время комендантского часа отменяются все поезда, курсирующие в Одессу и обратно.
Источник: Укрзализныця
Дословно: "На период действия продленного комендантского часа в сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.
Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная".
Детали: В Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.
В это время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.