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В Одессу и обратно больше суток не будут ходить поезда

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 21:04
В Одессу и обратно больше суток не будут ходить поезда
фото УЗ

9 мая на время комендантского часа отменяются все поезда, курсирующие в Одессу и обратно.

Источник: Укрзализныця

Дословно: "На период действия продленного комендантского часа в сутки 9 мая временно отменены пригородные поезда и поезда дальнего сообщения, которые курсируют в Одессу и обратно.

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Также в течение действия комендантского часа в городе будет закрыт железнодорожный вокзал станции Одесса-Главная".

Детали: В Одессе введут комендантский час с 22:00 8 мая до 05:00 10 мая.

В это время запрещено находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений.

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Темы: Одессажелезная дорогаУкрзализныця
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