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В Берлине полиция задержала мужчину за украинские флажки

"Европейская правда"Воскресенье, 8 мая 2022, 21:27

Во время празднования в Берлине 77-летия завершения Второй мировой войны произошло несколько конфликтов, связанных с использованием украинской символики.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bild.

Большинство конфликтов произошло на мемориале в Тиргартене, где собрались как украинский, так и российский митинги.

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Накануне полиция запретила использование флагов на митингах 8 мая из-за "очень чувствительной рисковой ситуации".

"На практике это означает, что поскольку пророссийские демонстранты могут чувствовать себя спровоцированными украинскими флагами, ими нельзя размахивать… Запрещается солидарность с атакованной и разбомбленной, которая борется за свободу, аналогично как и размахивать символикой российских разжигателей войны", - пишет Bild.

Без конфликта не обошлось. Bild сообщает, что полиция задержала мужчину, который раздал украинские бумажные флажки. Издание отмечает, что запросило полицию, но пока не получило ответа.

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Кроме того, несколько человек развернули 25-метровый флаг Украины. Полиция приняла меры и свернула флаг.

"Еще один безумный стыд: когда украинский посол Андрей Мельник положил венок к мемориалу Советской войны в берлинском Тиргартене в память о миллионах украинских воинов, погибших во Второй мировой войне, десятки демонстрантов кричали: "Мельник прочь!", - добавляет Bild.

Напомним, власти федеральной земли Берлин запретили флаги Украины и другую украинскую символику на акциях во время памятных мероприятий 8 и 9 мая, приравняв их к символике сепаратистов и России.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возмутился этим запретом и призвал власти Берлина пересмотреть это решение.

Впоследствии власти Берлина пошли на уступки, разрешив в течение ограниченного времени украинскую символику во время памятного мероприятия до дня окончания Второй мировой войны в Европе, которое будет проводить украинское посольство.

Темы: Германияфашизмсимволика
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