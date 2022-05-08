Зеленский: День показал, что мы полноправная часть свободного мира, а Россия одинока

Президент Владимир Зеленский после визита в Украину многих иностранных гостей отмечает, что она стала полноправной частью свободного мира и объединенной Европы, тогда как Россия одинока во зле и ненависти.

Источник: обращение президента

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Прямая речь: "Что ж, я уверен, сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это – очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которую все увидят завтра".

"И главное, что почувствовал сегодня – это еще большая готовность мира помогать нам. И то, что мы уже достигли исторического результата, потому что всему свободному миру понятно: именно Украина в этой войне является стороной добра. Россия же – проиграет, потому что зло всегда проигрывает".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне.

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"Но Украина и весь свободный мир напомнят. Так, что потом уже никто не забудет. Чтобы снова приобрели свой вес действительно важные слова – "никогда снова" – которые повторяют по всему свободному миру ежегодно в дни памяти жертв Второй мировой войны", – сказал он.

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьером Канады Джастином Трюдо, премьером Хорватии Андреем Пленковичем, главами парламентов Германии и Норвегии. Также в этот день в Украину приехали первая леди США Джилл Байден и музыкант Боно из группы U2. Кроме того, Украина впервые стала участницей встречи лидеров государств "Группы семи".