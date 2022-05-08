Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: День показал, что мы полноправная часть свободного мира, а Россия одинока

Катерина ТищенкоВоскресенье, 8 мая 2022, 23:53
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский после визита в Украину многих иностранных гостей отмечает, что она стала полноправной частью свободного мира и объединенной Европы, тогда как Россия одинока во зле и ненависти.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Что ж, я уверен, сегодняшний день в Украине показал, что мы уже полноправная часть свободного мира и объединенной Европы. Это – очевидный контраст на фоне московского одиночества во зле и ненависти, которую все увидят завтра".

"И главное, что почувствовал сегодня – это еще большая готовность мира помогать нам. И то, что мы уже достигли исторического результата, потому что всему свободному миру понятно: именно Украина в этой войне является стороной добра. Россия же – проиграет, потому что зло всегда проигрывает".

Детали: Зеленский подчеркнул, что Россия забыла все, что было важно для победителей во Второй мировой войне.

"Но Украина и весь свободный мир напомнят. Так, что потом уже никто не забудет. Чтобы снова приобрели свой вес действительно важные слова – "никогда снова" – которые повторяют по всему свободному миру ежегодно в дни памяти жертв Второй мировой войны", – сказал он.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В воскресенье президент Владимир Зеленский встретился в Киеве с премьером Канады Джастином Трюдо, премьером Хорватии Андреем Пленковичем, главами парламентов Германии и Норвегии. Также в этот день в Украину приехали первая леди США Джилл Байден и музыкант Боно из группы U2. Кроме того, Украина впервые стала участницей встречи лидеров государств "Группы семи".

Темы: Зеленскиймеждународная общественность
Главное сегодня

Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата

фото, видео9 мая в Варшаве: посла России облили "кровью" под возгласы "фашисты"

фотоЖалкий диктатор и параноик: на "Ленты.Ру" опубликовали критику Путина

В украинском небе погиб легендарный лётчик

Путин не захотел показывать свою авиацию на параде

Путин на параде назвал войну "единственно правильным решением", мобилизацию не объявил

Все новости...
Зеленский
Зеленский познакомил Трюдо с украинским сапером Патроном
Разблокировка Мариуполя военным путем сейчас невозможна – Зеленский
Зеленский встретился с главами парламентов Германии и Норвегии
Последние новости
15:05
Три пункта пропуска: правительство определило, где могут пересекать границу "евробляхи"
15:05
фотоГлава Евросовета приехал отмечать День Европы в Одессу
14:53
фотоВозле Макарова нашли еще три тела: убиты выстрелами в голову
14:50
Энергорегулятор перечислит Минобороны почти 360 миллионов для помощи ВСУ
14:49
Хроника войны в Украине. 75-й день ОНЛАЙН
14:40
Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата
14:37
Путин оправдывается, что у него не было выбора, кроме как напасть на Украину
14:34
видеоВыжившие захватчики из "боевого резерва" РФ дают показания СБУ
14:29
"Укравтодор" открыл проезд по переправе на трассе Киев – Овруч в Житомирской области
14:23
Дефлимпиада-2021: Украина получила 39 золотых наград и лидирует в медальном зачете
Все новости...