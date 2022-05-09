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ПВО минусирует 10 вражеских целей, ударная авиация Украины сдерживает наступление РФ

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 мая 2022, 00:04

Противовоздушная оборона Украины 8 мая уничтожила 10 целей российских оккупантов.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: 8 мая противовоздушной обороной Воздушных сил ВСУ поражено 5 беспилотных летательных аппаратов: 4 "Орлан-10", один "Форпост" и три крылатые ракеты. Еще два беспилотника "Орлан-10" уничтожили зенитные ракетные подразделения Сухопутных войск Украины.

Таким образом, за сутки поражено 10 воздушных целей:

– 7 БпЛА (ОТР);

- 3 крылатых ракеты.

Отмечается, что ударная авиация Воздушных сил Украины наносит ракетно-бомбовые удары по оккупационным войскам, лишая врага возможности совершать наступательные действия на отдельных направлениях.

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