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Юг: ВСУ сорвали попытку вывести вражескую группу разведки и уничтожили 51 захватчика

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 01:50
украинские военные, фото: ОК Юг

На защите южных рубежей Украины защитники обнаружили и сорвали попытку противника вывести группу разведки, а также уничтожили 51 захватчика и вражескую технику.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Вражеские потери за сутки составили: 51рашист, 2 реактивные системы залпового огня, танк, зенитно-ракетный комплекс "Панцирь-С", 2 БПЛА и вертолет".

Детали: В течение суток на Херсонском и Николаевском направлении существенных изменений в позициях линии столкновения не произошло.

Однако украинскими подразделениями вовремя обнаружена и сорвана попытка противника вывести группу разведки. В результате боя со стороны врага есть убитый, раненый и пленный.

Ударив в начале суток системами залпового огня по Николаеву, враг продолжал терроризировать другие южные регионы ракетными ударами в течение всего дня.

Над Херсонщиной и Одесщиной были сбиты беспилотные разведчики "Орлан-10" и ударный носитель ракет "Форпост" соответственно.

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Одещину в сутки враг атаковал ракетами 9 раз, преимущественно с применением авиации. 6 ракет точно уничтожены силами противовоздушной обороны.

Нанесенные удары повредили электроподстанцию ​​и газопровод, разрушили несколько частных домов и повредили зоны отдыха. Есть пострадавшие.

Украинские ракетно-артиллерийские подразделения и авиация по враждебным позициям нанесли около полусотни поражений.

"Получено подтверждение о потерях врага накануне – это еще 56 рашистов, еще 3 реактивных системы залпового огня, 4 БТРа, 2 единицы автомобильной техники, а также существенно поврежденный радиолокационный артиллерийский разведывательный комплекс "Зоопарк 2", – говорится в сообщении.

Корабельная группировка флота противника насчитывает не менее 6 кораблей и 2 подлодки, находящихся в готовности к нанесению ракетных ударов, так как снаряжены более полусотней крылатых ракет.

Темы: Вооруженные силывойна
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