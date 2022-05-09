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Санкции против России: в США опубликовали новый список лиц и компаний

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 03:35
Санкции против России: в США опубликовали новый список лиц и компаний
фото: twitter ЕП

Управление контроля над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало перечень лиц и компаний, против которых введены санкции за причастность к войне России в Украине.

Источник: список OFAC, ZN.UA

Детали: В списке – восемь представителей руководства "Сбербанка": Наталья Алимова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

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Среди попавших в список из "Газпрома" – Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рискин, Александр Соболь , Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс, Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин и Алексей Миллер.

Андрей Акимов и Алексей Миллер уже находились в списке санкций от 6 апреля и повторно внесены в новый список.

Также под санкциями – "Московский индустриальный банк" и его 10 дочерних компаний: ООО "Агропромышленный комплекс Воронежский", ООО "Аннинский элеватор", ООО "Аудитконсалт", ООО Белинвестстрой, ООО "Две столицы", ООО "Контракт", ООО "Ладога "Некоммерческая организация Фонд "Химическое развитие и конверсия", ООО "Азовская Зерновая Компания" и ООО "Эксплуатирующая компания Центр".

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Санкции введены и против ООО "Промтехнология", производителя оружия, а также семи судоходных компаний и морской буксирной компании.

Кроме того, Белый дом сообщил, что Комиссия по ядерному регулированию приостановит выдачу лицензий на экспорт в Россию специальных ядерных материалов.

Среди телеканалов, попавших под санкции, прямо или косвенно контролируемых государством, вошли акционерное общество "Первый канал Россия", телестанция "Россия-1" и акционерное общество "Телерадиовещательная компания НТВ".

Также американцам будет запрещено предоставлять россиянам бухгалтерские услуги, услуги по созданию трастов и корпораций, а также услуги управленческого консалтинга, хотя предоставление юридических услуг по-прежнему разрешено.

Что предшествовало: Соединенные Штаты анонсировали новый пакет санкций против России.

Темы: СШАсанкцииРосcиявойна
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