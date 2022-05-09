Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Санкции против России: в США опубликовали новый список лиц и компаний

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 03:35
фото: twitter ЕП

Управление контроля над иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало перечень лиц и компаний, против которых введены санкции за причастность к войне России в Украине.

Источник: список OFAC, ZN.UA

Детали: В списке – восемь представителей руководства "Сбербанка": Наталья Алимова, Александра Бурико, Ольга Голодец, Станислав Кузнецов, Сергей Мальцев, Анатолий Попов, Кирилл Царев, Белла Златкис.

Среди попавших в список из "Газпрома" – Андрей Акимов, Алексей Белоус, Елена Борисенко, Денис Камышев, Ирина Каплунник, Виктор Команов, Алексей Матвеев, Александр Муранов, Алексей Попович, Наталья Пузырникова, Игорь Русанов, Владимир Рискин, Александр Соболь , Александр Степанов, Владимир Винокуров, Илья Елисеев, Дмитрий Зауэрс, Владимир Дмитриев, Анатолий Гавриленко, Юрий Газарян, Михаил Росеев, Фамиль Садыгов, Михаил Середа, Юрий Шамалов, Вячеслав Тюрин и Алексей Миллер.

Андрей Акимов и Алексей Миллер уже находились в списке санкций от 6 апреля и повторно внесены в новый список.

Также под санкциями – "Московский индустриальный банк" и его 10 дочерних компаний: ООО "Агропромышленный комплекс Воронежский", ООО "Аннинский элеватор", ООО "Аудитконсалт", ООО Белинвестстрой, ООО "Две столицы", ООО "Контракт", ООО "Ладога "Некоммерческая организация Фонд "Химическое развитие и конверсия", ООО "Азовская Зерновая Компания" и ООО "Эксплуатирующая компания Центр".

Санкции введены и против ООО "Промтехнология", производителя оружия, а также семи судоходных компаний и морской буксирной компании.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, Белый дом сообщил, что Комиссия по ядерному регулированию приостановит выдачу лицензий на экспорт в Россию специальных ядерных материалов.

Среди телеканалов, попавших под санкции, прямо или косвенно контролируемых государством, вошли акционерное общество "Первый канал Россия", телестанция "Россия-1" и акционерное общество "Телерадиовещательная компания НТВ".

Также американцам будет запрещено предоставлять россиянам бухгалтерские услуги, услуги по созданию трастов и корпораций, а также услуги управленческого консалтинга, хотя предоставление юридических услуг по-прежнему разрешено.

Что предшествовало: Соединенные Штаты анонсировали новый пакет санкций против России.

Темы: СШАсанкцииРосcиявойна
Главное сегодня

Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата

фото, видео9 мая в Варшаве: посла России облили "кровью" под возгласы "фашисты"

фотоЖалкий диктатор и параноик: на "Ленты.Ру" опубликовали критику Путина

В украинском небе погиб легендарный лётчик

Путин не захотел показывать свою авиацию на параде

Путин на параде назвал войну "единственно правильным решением", мобилизацию не объявил

Все новости...
США
Производитель Javelin почти вдвое увеличивает объем производства из-за спроса – СМИ
У Конгресі США обіцяють якнайшвидше схвалити виділення Україні $33 млрд
Лидеры стран G7 пообещали нефтяное эмбарго против РФ и поддержку Украины оружием
Последние новости
15:05
Три пункта пропуска: правительство определило, где могут пересекать границу "евробляхи"
15:05
фотоГлава Евросовета приехал отмечать День Европы в Одессу
14:53
фотоВозле Макарова нашли еще три тела: убиты выстрелами в голову
14:50
Энергорегулятор перечислит Минобороны почти 360 миллионов для помощи ВСУ
14:49
Хроника войны в Украине. 75-й день ОНЛАЙН
14:40
Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата
14:37
Путин оправдывается, что у него не было выбора, кроме как напасть на Украину
14:34
видеоВыжившие захватчики из "боевого резерва" РФ дают показания СБУ
14:29
"Укравтодор" открыл проезд по переправе на трассе Киев – Овруч в Житомирской области
14:23
Дефлимпиада-2021: Украина получила 39 золотых наград и лидирует в медальном зачете
Все новости...