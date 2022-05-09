Корабельная группировка РФ готова нанести ракетные удары – ОК "Юг"

Оперативное командование "Юг" сообщает, что корабельная группировка вражеского флота находится "в готовности к нанесению ракетных ударов".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка флота противника насчитывает (возле украинских берегов – ред.) по меньшей мере 6 кораблей и 2 подлодки, которые находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, потому что снаряжены более полусотни крылатых ракет".

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