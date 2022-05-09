Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Корабельная группировка РФ готова нанести ракетные удары – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоПонедельник, 9 мая 2022, 04:02
Корабельная группировка РФ готова нанести ракетные удары – ОК Юг
фото: изображение Бориса Гроха

Оперативное командование "Юг" сообщает, что корабельная группировка вражеского флота находится "в готовности к нанесению ракетных ударов".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "Корабельная группировка флота противника насчитывает (возле украинских берегов – ред.) по меньшей мере 6 кораблей и 2 подлодки, которые находятся в готовности к нанесению ракетных ударов, потому что снаряжены более полусотни крылатых ракет".

Реклама:
Темы: Черное моревойнаВооруженные силыфлот
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Черное море
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Пираты XXI века в Черном море. Что собой представляет ЧФ России и чего от него ждать
"Садимся в лодки по 10 человек. А над нами летают российские СУшки". Командир спецподразделения ГУР Торкотюк об операциях в Черном море
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: