Ночь в областях: на востоке оккупанты убили волонтеров, в Одесской области – повредили электроподстанцию

Ночь 75-х суток войны была неспокойна на востоке и юге страны: оккупанты обстреливали населенные пункты, в Харьковской области и на Донбассе есть погибшие и раненные, в Херсонской области захватчики готовятся праздновать 9 мая.

Источник: данные областных военных администраций по состоянию на 8 утра 9 мая

Днепропетровская область. Поздно вечером оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину. Несколько улиц в одном из сел остались без света. Люди не пострадали. Детали уточняются.

В Черниговской области ночь прошла тихо, однако 8 мая около пяти часов вечера россияне обстреляли из миномета окраины сел Городнянской общины возле госграницы. Предварительно жертв нет.

Харьковская область. Днем 8 мая россияне несколько раз обстреляли из РСЗО окраины города, пострадавших нет. В Харьковском районе два человека получили ранения, один погиб. В течение суток продолжались активные обстрелы Богодухова и районов: 4 раненых, 3 погибших. Вечером 8 мая зафиксировали обстрелы оккупантов в Лозовском и Золочевском районах: 2 раненых. Идут бои на Изюмском направлении.

Луганская область. В результате мощных обстрелов г. Северодонецк, г. Лисичанск, с.Шипилово повреждено 5 объектов: жилые дома, хозяйственные постройки, разрушен молитвенный дом в с. Шипилово. В результате обстрелов 3 человека погибли (из них два волонтера из Закарпатья), еще 3 ранены. Ночью оккупанты обстреляли Лисичанск. Детали и последствия выясняются.

В Донецкой области ночью россияне обстреляли Новомихайловку, Авдеевку, Марьинку, населенные пункты Очеретинской ТО. В настоящее время есть информация об одном раненом гражданском в Новомихайловке. Сложная ситуация в Лиманской и Святогорской ТО. В Мариуполе 8 мая удалось спасти 173 человека (из самого города и пригородов).

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В Сумской области ночь прошла тихо. Около 18 вечера 8 мая во время авиаудара россияне разбили самое большое и старейшее еврейское кладбище на территории Глуховской общины.

Одесская область: за день 8 мая произошло несколько ракетных атак, преимущественно с привлечением авиации. 6 ракет уничтожили силы ПВО. Попаданием ракет в области повреждены электроподстанция и газопровод в Арцизской общине, разрушены несколько частных домов и повреждены зоны отдыха в г. Одесса. Есть пострадавшие. Подробная информация уточняется.

В Херсонской области военные РФ и местные коллаборанты активно готовились к празднованию 9 мая. Во всех крупных городах оккупанты развесили бигборды и сити-лайты с советской символикой и призывом присоединиться к шествию "Бессмертного полка" и боевым "сто граммам".

В самом Херсоне на Площади Свободы захватчики установили сцену и фотографии советских времен. Есть информация, что для массовки россияне завозят актеров из Симферополя и так называемой "ДНР".

В Николаевской области ночью постоянно объявляли воздушные тревоги. По предварительной информации, днем ​​обстреляли Широковскую и Снегиревскую общины. Жертв и пострадавших нет. Повреждений также. В основном обстрелы были за пределами населенных пунктов. Под утро россияне обстреляли с. Шевченково, горит трава, работают соответствующие службы.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Запорожской, Винницкой, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской и Киевской областях.