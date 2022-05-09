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Десантники показали молниеносную работу Javelin по российскому танку

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 мая 2022, 11:16
Десантники показали молниеносную работу Javelin по российскому танку
25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада ДШВ

Украинские военные продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков, в том числе с помощью переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Источник: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада ДШВ

Дословно: "Молниеносная работа Сечеславских десантников из ПТРК Javelin по вражескому танку! И так будет с каждым, кто пришел захватывать нашу землю!".

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Детали: Время точного выстрела и направление, на котором была уничтожена вражеская техника, не раскрывается.

Темы: война
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