Десантники показали молниеносную работу Javelin по российскому танку

Украинские военные продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков, в том числе с помощью переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Источник: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада ДШВ

Дословно: "Молниеносная работа Сечеславских десантников из ПТРК Javelin по вражескому танку! И так будет с каждым, кто пришел захватывать нашу землю!".

Детали: Время точного выстрела и направление, на котором была уничтожена вражеская техника, не раскрывается.