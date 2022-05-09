Десантники показали молниеносную работу Javelin по российскому танку
Понедельник, 9 мая 2022, 11:16
Украинские военные продолжают уничтожать военную технику российских захватчиков, в том числе с помощью переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Источник: 25 отдельная воздушно-десантная Сечеславская бригада ДШВ
Дословно: "Молниеносная работа Сечеславских десантников из ПТРК Javelin по вражескому танку! И так будет с каждым, кто пришел захватывать нашу землю!".
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Детали: Время точного выстрела и направление, на котором была уничтожена вражеская техника, не раскрывается.