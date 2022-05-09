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Макрон едет к Шольцу, будут говорить о войне

Понедельник, 9 мая 2022, 12:26

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник впервые после своего переизбрания отправится в Берлин для переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда".

Две недели назад Макрон был переизбран на новый пятилетний срок.

По словам источников в Елисейском дворце, первый визит вскоре после выборов является доказательством того, насколько важны франко-германские отношения, отмечает агентство DPA.

Война в Украине и европейский суверенитет с особым акцентом на обороне и энергоснабжении будут доминировать в переговорах двух лидеров, сообщили в Елисейском дворце.

Другие темы на встрече, которая должна начаться в 18:00, включают отношения стран с балканскими государствами и политику ЕС по Китаю.

Во Франции в субботу состоялась церемония инаугурации переизбранного на второй президентский срок Эммануэля Макрона.

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Темы: ФранцияМакронШольц
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