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Россияне: парад "позорный", настроения нет, цены здоровенные – перехват СБУ

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 12:25
СБУ

Россиян не радуют парады ко Дню победы на фоне санкций за войну, они называют происходящее позорным, не видят перспектив, но винят в своих бедах украинцев, а не президента РФ Владимира Путина. 

Источник: россиянка в телефонном разговоре с российским захватчиком, перехват Службы безопасности Украины.

Прямая речь: "Жарите шашлыки, да? Делайте с "хохляцких" этих шашлыки! Бейте этих гадов! Бейте на шашлык их всех! Гады! Я спокойно относилась, а теперь ненавидеть начала – после всего, что они делают, гады!..

Не знаю, к чему этот парад? На хр*н он нужен? Позорно это все. Больно на душе… но почему-то он (Путин – ред.) решил провести. 

У всех настроения нету… Дебилизм полный. Вообще у людей настрой плохой, настроения нет. Все поникшие ходят, грустные – ну, большая часть людей. Они понимают, что и с работой туго сейчас стало, с этими санкциями. Короче, хе*ня одна. Цены такие здоровенные".

Темы: РосcиявойнапразднованияСБУ
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