На оккупированных территориях Украины парад Путина россияне показать не смогли

9 мая во время парада в Москве и выступления Владимира Путина на нем трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы не велась.

Источник: Госспецсвязи Украины

Дословно: "Российская пропаганда во главе со своим лидером Путиным сегодня не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев, живущих на временно оккупированных территориях.

Во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице враждебного государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была выключена".