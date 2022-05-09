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На оккупированных территориях Украины парад Путина россияне показать не смогли

Елена РощинаПонедельник, 9 мая 2022, 13:13

9 мая во время парада в Москве и выступления Владимира Путина на нем трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы не велась.

Источник: Госспецсвязи Украины

Дословно: "Российская пропаганда во главе со своим лидером Путиным сегодня не смогла донести свои лживые сообщения до украинцев, живущих на временно оккупированных территориях.

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Во время проведения парада и выступления руководителя страны-агрессора в столице враждебного государства, которые транслировали все российские пропагандистские каналы, трансляция с российского спутника на захваченные украинские регионы неожиданно была выключена".

Темы: РосcияУкраинаоккупациятелевидение
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