Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Выжившие захватчики из "боевого резерва" РФ дают показания СБУ

Валентина РоманенкоПонедельник, 9 мая 2022, 14:34
Выжившие захватчики из боевого резерва РФ дают показания СБУ
скриншот

Служба безопасности Украины получила показания пленных российских оккупантов, которых мобилизовали в апреле.

Источник: СБУ

Детали: Им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах.

Реклама:

В то же время, всех "резервистов" шлют в самые горячие боевые точки.

Объясняется, что на видео – бойцы из полка "БАРС 7" из РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.

ВИДЕО ДНЯ

Расшифровывается "БАРС" как "боевой армейский резерв страны".

Их полк был наголову разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым в Луганской области.

Захватчики, попавшие в плен, рассказывают о скрытой мобилизации в РФ.

Дословно СБУ: "У каждого пленника – своя история, но назначение у армии одно – быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень этому радуются.

Они приняли правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для оккупантов уцелеть".

Темы: СБУвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
СБУ
Зеленский уволил руководителя СБУ в Закарпатской области
Экс-глава СБУ Баканов зарегистрировал ФЛП и может сдавать жилье в аренду
На Черниговщине задержали руководительницу ЦПАУ: за $2,5 тысячи штамповала справки для уклонистов
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: