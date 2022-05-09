Выжившие захватчики из "боевого резерва" РФ дают показания СБУ
Служба безопасности Украины получила показания пленных российских оккупантов, которых мобилизовали в апреле.
Источник: СБУ
Детали: Им обещали большие деньги и относительно спокойные задачи: разбирать завалы и приводить в порядок улицы в так называемых "Л/ДНР", переносить и грузить убитых и раненых, а также дежурить на блокпостах.
В то же время, всех "резервистов" шлют в самые горячие боевые точки.
Объясняется, что на видео – бойцы из полка "БАРС 7" из РФ. Это специальное подразделение оккупантов, сформированное на базе Южного военного округа за несколько месяцев перед началом широкомасштабного вторжения в Украину.
Расшифровывается "БАРС" как "боевой армейский резерв страны".
Их полк был наголову разбит украинскими защитниками 30 апреля в бою под Золотым в Луганской области.
Захватчики, попавшие в плен, рассказывают о скрытой мобилизации в РФ.
Дословно СБУ: "У каждого пленника – своя история, но назначение у армии одно – быть пушечным мясом. Некоторые даже не успели сделать ни одного выстрела и очень этому радуются.
Они приняли правильное решение: сложили оружие и сдались в плен. Это единственный способ для оккупантов уцелеть".