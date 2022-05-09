Возле Макарова нашли еще три тела: убиты выстрелами в голову
Понедельник, 9 мая 2022, 14:53
Тела еще троих гражданских лиц обнаружили вблизи пгт. Макаров Киевской области – российские оккупанты убили их выстрелами в голову.
Источник: Офис генпрокурора
Дословно ОГП: "При проведении следственных действий вблизи пгт. Макаров на обочине автодороги обнаружено захоронение трех гражданских лиц.
По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин".
Детали: По этому факту расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.
Досудебное расследование продолжается.
Предыстория:
ВИДЕО ДНЯ
- По состоянию на 4 мая полиция Киевской области обнаружила и осмотрела 1235 тел мирных жителей, убитых оккупантами. Личности 282 погибших на тот момент не были установлены.