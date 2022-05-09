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Возле Макарова нашли еще три тела: убиты выстрелами в голову

Ирина БалачукПонедельник, 9 мая 2022, 14:53
Фото gp.gov.ua

Тела еще троих гражданских лиц обнаружили вблизи пгт. Макаров Киевской области – российские оккупанты убили их выстрелами в голову.

Источник: Офис генпрокурора

Дословно ОГП: "При проведении следственных действий вблизи пгт. Макаров на обочине автодороги обнаружено захоронение трех гражданских лиц.

По предварительной информации, военнослужащие вооруженных сил РФ во время оккупации населенного пункта выстрелами в голову убили троих мужчин". 

 
Фото gp.gov.ua

Детали: По этому факту расследуют уголовное производство по ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

Досудебное расследование продолжается.

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Темы: Киевская областьвойнажертвы
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