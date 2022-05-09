МИД Польши об инциденте с облитым послом России: этого не должно было произойти

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание российского посла в Польше искусственной кровью 9 мая является "инцидентом, непременно вызывающим сожаление".

Рау прокомментировал события в Варшаве во время визита в Иран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Событие, состоявшееся сегодня во время возложения послом Российской Федерации венков к могилам погибших советских воинов – это инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, вызывающий досаду. Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, проводимой государством, которое они представляют", - сказал Рау.

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Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский также прокомментировал инцидент. Он отметил, что акция противников российской агрессии против Украины, где ежедневно совершается преступление геноцида, была законной.

"Эмоции украинских женщин, участвующих в демонстрации, чьи мужья мужественно сражаются для защиты родной земли, понятны", - отметил он.

Каминьский напомнил, что польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

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"Полиция позволила послу безопасно покинуть место происшествия", - отметил глава министерства.

В понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его окружили украинские активисты, возникла стычка, в результате которой посла облили искусственной кровью под возгласы "Фашисты!".

Возложить венок посол в итоге не смог.

Многие пришли с флагами Украины, другие были в белых простынях, вымазанных "кровью", выкрикивая антивоенные лозунги.

Посольство России потребовало от Польши обеспечить безопасность, чтобы российский посол мог возложить венок на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов до конца дня 9 мая.