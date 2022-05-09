МИД Польши об инциденте с облитым послом России: этого не должно было произойти

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что обливание российского посла в Польше искусственной кровью 9 мая является "инцидентом, непременно вызывающим сожаление".

Рау прокомментировал события в Варшаве во время визита в Иран, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Onet.

"Событие, состоявшееся сегодня во время возложения послом Российской Федерации венков к могилам погибших советских воинов – это инцидент, которого не должно было произойти, инцидент, вызывающий досаду. Дипломаты пользуются особой защитой, независимо от политики, проводимой государством, которое они представляют", - сказал Рау.

Министр внутренних дел Польши Мариуш Каминьский также прокомментировал инцидент. Он отметил, что акция противников российской агрессии против Украины, где ежедневно совершается преступление геноцида, была законной.

"Эмоции украинских женщин, участвующих в демонстрации, чьи мужья мужественно сражаются для защиты родной земли, понятны", - отметил он.

Каминьский напомнил, что польские власти не рекомендовали послу России возлагать цветы 9 мая в Варшаве.

"Полиция позволила послу безопасно покинуть место происшествия", - отметил глава министерства.

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В понедельник утром посол России в Варшаве Сергей Андреев прибыл на кладбище советских воинов, чтобы возложить венок. Однако его окружили украинские активисты, возникла стычка, в результате которой посла облили искусственной кровью под возгласы "Фашисты!".

Возложить венок посол в итоге не смог.

Многие пришли с флагами Украины, другие были в белых простынях, вымазанных "кровью", выкрикивая антивоенные лозунги.

Посольство России потребовало от Польши обеспечить безопасность, чтобы российский посол мог возложить венок на варшавском Мемориальном кладбище советских воинов до конца дня 9 мая.