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Прага лишила маршала Конева звание почетного гражданина

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 19:43

Прага лишила советского маршала Ивана Конева звания почётного гражданина города, присвоенного ему в 1945 году.

Как сообщает IDNES, пишет "Европейская правда", соответствующее решение было утверждено депутатами городского совета по инициативе мэра.

Решение поддержали единогласно.

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Мэр Зденек Гржиб, внося инициативу, аргументировал её тем, что маршал является неоднозначной фигурой. Он напомнил, что советская армия под командованием Конева зашла в Прагу уже после договоренности между пражскими повстанцами и руководством немецкого нацистского гарнизона о выходе из города, вспомнил бомбардировки города Млада-Болеслав с многочисленными гражданскими жертвами после официального завершения войны, участие Конева в подавлении венгерских протестов в 1956 году, его нежелание осуждать культ личности Сталина.

Напомним, в 2020 году в Праге был демонтирован монумент Коневу, который до этого много раз закрывали и обливали краской. Также перед ним устанавливали разъяснительные таблички о советской оккупации.

Также обсуждается переименование улицы Конева именем первого мэра Жижкова (сейчас – района Праги) Карела Хартига.

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Темы: Чехия
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