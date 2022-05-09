Россияне вечером 9 мая обстреляли Одесчину "Кинжалами"

Вечером 9 мая российские захватчики устроили очередной обстрел Одесской области, вражеские цели перехватывает украинская противовоздушная оборона.

Источник: представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в Telegram, "Одеса. Офіційно"

Прямая речь: "Враг продолжает интенсивно обстреливать наш регион и город ракетами. Ночью (ночь на понедельник – УП) работала наша система ПВО, спасибо нашим ребятам за сбитый вражеский беспилотник. Затем утром прилетели 4 ракеты в Одесский регион, повреждены объекты инфраструктуры. Идут восстановительные работы.

Реклама:

…И уже вечером враг снова обстрелял нашу область. Снова хорошо работают наши ребята из ПВО".

Детали: Братчук добавил, что россияне активизировали воздушную разведку, а также атакуют в информационном поле. Он призвал жителей Одесчины не верить фейковым сообщениям

Дословно ОК "Південь": По Одесчине нанесен очередной ракетный удар. Три ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Зафиксировано попадание в объекты туристической инфраструктуры. Разрушены 5 зданий.

Пожар ликвидирован, пострадали 2 человека, доставленные в больницу. Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака. На месте преступления России против Украины работает следственно-оперативная группа Нацполиции.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

В результате ракетных ударов россиян по Одесской области 8 мая была ранена девушка, повреждены гражданские объекты и объекты инфраструктуры, 6 населенных пунктов остались без электроснабжения.