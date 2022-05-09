Королева Британии впервые за 60 лет пропустит открытие работы парламента
Королева Британии Елизавета II впервые за почти 60 лет не будет присутствовать на церемонии открытия парламента 10 мая, на которой должна зачитываться речь монарха.
Как сообщает BBC, об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда".
Это первый случай с 1963 года, когда Елизавета пропускает эту конституционную церемонию. Вместо нее с речью выступит принц Чарльз. В речи на открытии парламента декларируют повестку дня для правительства и законодательного органа.
96-летняя Елизавета испытывает трудности с передвижением и в связи с этим в последнее время не появляется на публичных мероприятиях. До недавнего времени в Букингемском дворце оставляли вероятность, что она все же будет присутствовать, но в итоге, сообщили, что после консультации с врачами Елизавета неохотно решила не посещать событие.
В последние годы церемония уже претерпела определенные изменения в связи с почтенным возрастом королевы - она не надевала тяжелую корону и церемониальные наряды, а также из-за эпидемии коронавируса формат сократили. Однако это первый раз за 59 лет, когда она не будет присутствовать.
До этого королева только дважды за 70 лет правления пропускала церемонию – в связи с беременностью.
Перед этим в 2022 году ей пришлось пропустить службы к Пасхе. Также сообщили, что в этом году она не будет принимать так называемые садовые вечеринки.
За весь 2022 год Елизавета II посетила только поминальную службу за своим мужем, принцем Филиппом.
Напомним, в июне планируется торжественное четырехдневное празднование "платинового юбилея" правления королевы, первого в истории Соединенного Королевства. Полную программу празднования Букингемский дворец представил еще в январе.