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Королева Британии впервые за 60 лет пропустит открытие работы парламента

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 22:05

Королева Британии Елизавета II впервые за почти 60 лет не будет присутствовать на церемонии открытия парламента 10 мая, на которой должна зачитываться речь монарха.

Как сообщает BBC, об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда".

Это первый случай с 1963 года, когда Елизавета пропускает эту конституционную церемонию. Вместо нее с речью выступит принц Чарльз. В речи на открытии парламента декларируют повестку дня для правительства и законодательного органа.

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96-летняя Елизавета испытывает трудности с передвижением и в связи с этим в последнее время не появляется на публичных мероприятиях. До недавнего времени в Букингемском дворце оставляли вероятность, что она все же будет присутствовать, но в итоге, сообщили, что после консультации с врачами Елизавета неохотно решила не посещать событие.

В последние годы церемония уже претерпела определенные изменения в связи с почтенным возрастом королевы - она ​​не надевала тяжелую корону и церемониальные наряды, а также из-за эпидемии коронавируса формат сократили. Однако это первый раз за 59 лет, когда она не будет присутствовать.

До этого королева только дважды за 70 лет правления пропускала церемонию – в связи с беременностью.

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Перед этим в 2022 году ей пришлось пропустить службы к Пасхе. Также сообщили, что в этом году она не будет принимать так называемые садовые вечеринки.

За весь 2022 год Елизавета II посетила только поминальную службу за своим мужем, принцем Филиппом.

Напомним, в июне планируется торжественное четырехдневное празднование "платинового юбилея" правления королевы, первого в истории Соединенного Королевства. Полную программу празднования Букингемский дворец представил еще в январе.

Темы: Великобритания
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