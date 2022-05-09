Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Королева Британии впервые за 60 лет пропустит открытие работы парламента

"Европейская правда"Понедельник, 9 мая 2022, 22:05

Королева Британии Елизавета II впервые за почти 60 лет не будет присутствовать на церемонии открытия парламента 10 мая, на которой должна зачитываться речь монарха.

Как сообщает BBC, об этом сообщили в Букингемском дворце, пишет "Европейская правда".

Это первый случай с 1963 года, когда Елизавета пропускает эту конституционную церемонию. Вместо нее с речью выступит принц Чарльз. В речи на открытии парламента декларируют повестку дня для правительства и законодательного органа.

96-летняя Елизавета испытывает трудности с передвижением и в связи с этим в последнее время не появляется на публичных мероприятиях. До недавнего времени в Букингемском дворце оставляли вероятность, что она все же будет присутствовать, но в итоге, сообщили, что после консультации с врачами Елизавета неохотно решила не посещать событие.

В последние годы церемония уже претерпела определенные изменения в связи с почтенным возрастом королевы - она ​​не надевала тяжелую корону и церемониальные наряды, а также из-за эпидемии коронавируса формат сократили. Однако это первый раз за 59 лет, когда она не будет присутствовать.

До этого королева только дважды за 70 лет правления пропускала церемонию – в связи с беременностью.

Перед этим в 2022 году ей пришлось пропустить службы к Пасхе. Также сообщили, что в этом году она не будет принимать так называемые садовые вечеринки.

ВИДЕО ДНЯ

За весь 2022 год Елизавета II посетила только поминальную службу за своим мужем, принцем Филиппом.

Напомним, в июне планируется торжественное четырехдневное празднование "платинового юбилея" правления королевы, первого в истории Соединенного Королевства. Полную программу празднования Букингемский дворец представил еще в январе.

Темы: Великобритания
Главное сегодня

Обстрелы "Азовстали": снова есть тяжелые раненные

аудио"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - СБУ

обновлено от 10.07Под завалами уничтоженного оккупантами дома в Изюме нашли 44 тела - глава ОВА

Кулеба: Если Украина не получит кандидатский статус ЕС, это значит только одно

Глава МИД Литвы: Отстранение Путина от власти – единственный способ уберечь Запад от угроз

Украина меняет цели в войне: Кулеба говорит об освобождении всех территорий

Все новости...
Великобритания
Путин на параде показал "легкий отблеск отчаяния" – министр обороны Британии
Британия объявила новые санкции против России и Беларуси на £1,7 млрд
На выборах в британской Северной Ирландии впервые победила партия-сторонница объединения с Ирландией
Последние новости
13:54
Одесса: состояние двух из пяти пострадавших от удара по ТЦ – стабильное
13:44
У Кличко есть 2 новости о транспорте: снова будет платным, цена не изменится
13:39
фото Россияне вывезли всю технику из школ и больницы в Кременной – глава ОВА
13:29
ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины: -30% за год из-за войны
13:12
Главы МИД Германии и Нидерландов прибыли с визитом - посетили Бучу и Ирпень
13:07
Хроника войны в Украине. 76-й день ОНЛАЙН
13:01
фотоРоссияне "поздравили" Сумщину с Днем победы веером ракет и залпами артиллерии
13:00
Обстрелы "Азовстали": снова есть тяжелые раненные
12:57
Макрон тоже позвонит Орбану по нефтяному эмбарго
12:54
аудио"Высотой с человеческий рост": оккупанты организовали под Донецком свалку убитых - СБУ
Все новости...