Глава Еврокомиссии рассказала о встрече с Орбаном по эмбарго

По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, на переговорах с президентом Венгрии по нефтяному эмбарго ЕС против России удалось добиться определенного прогресса, но вопрос нуждается в дальнейшей работе.

Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Дискуссия с премьером Виктором Орбаном сегодня вечером помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы достигли прогресса, но еще нужна дальнейшая работа. Я буду созывать видеоконференцию с региональными игроками по поводу усиления регионального сотрудничества в сфере нефтяной инфраструктуры", - рассказала Урсулу фон дер Ляен.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.



We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022

Как сообщалось, президент Еврокомиссии лично приезжала в Будапешт с целью договориться с Венгрией о поддержке нефтяного эмбарго против России в шестом пакете санкций ЕС.

Венгрия, которая очень зависит от российской нефти и газа, категорически против нефтяного эмбарго в пакете санкций, даже с исключениями для Будапешта и нескольких других стран, которым сложнее всего изменить поставщика.

ВИДЕО ДНЯ

9 мая глава МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит санкционный пакет.

В то же время, по информации СМИ, в правительстве Венгрии тайно обсуждают, как уменьшить энергозависимость от РФ в долгосрочной перспективе.