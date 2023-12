Глава Еврокомиссии рассказала о встрече с Орбаном по эмбарго

По словам президентки Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен, на переговорах с президентом Венгрии по нефтяному эмбарго ЕС против России удалось добиться определенного прогресса, но вопрос нуждается в дальнейшей работе.

Об этом она сообщила в своем Twitter, пишет "Европейская правда".

"Дискуссия с премьером Виктором Орбаном сегодня вечером помогла прояснить вопросы, связанные с санкциями и энергетической безопасностью. Мы достигли прогресса, но еще нужна дальнейшая работа. Я буду созывать видеоконференцию с региональными игроками по поводу усиления регионального сотрудничества в сфере нефтяной инфраструктуры", - рассказала Урсулу фон дер Ляен.

