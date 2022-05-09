Зеленский рассчитывает на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС в июне

Президент Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Рассчитываю в июне получить положительный ответ на обретение нашей страной статуса кандидата в члены ЕС".

Детали: Зеленский отметил, что Украина сделала еще один шаг по пути в ЕС – передала вторую часть ответов на специальный опросник, который заполняют все страны, желающие вступить в Евросоюз.

"Обычно на это уходят месяцы и месяцы, но мы сделали все за считанные недели", - сказал президент.

Он рассказал, что в понедельник разговаривал о европейской интеграции Украины с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

"Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наши чиновники заполнили опросник. Я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро", - сказал Зеленский.