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Зеленский рассчитывает на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС в июне

Катерина ТищенкоПонедельник, 9 мая 2022, 23:25
Зеленский рассчитывает на получение Украиной статуса кандидата в члены ЕС в июне
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Зеленский рассчитывает, что Украина в июне получит статус кандидата в члены Евросоюза.

Источник: обращение президента

Прямая речь: "Рассчитываю в июне получить положительный ответ на обретение нашей страной статуса кандидата в члены ЕС".

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Детали: Зеленский отметил, что Украина сделала еще один шаг по пути в ЕС – передала вторую часть ответов на специальный опросник, который заполняют все страны, желающие вступить в Евросоюз.

"Обычно на это уходят месяцы и месяцы, но мы сделали все за считанные недели", - сказал президент.

Он рассказал, что в понедельник разговаривал о европейской интеграции Украины с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен.

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"Госпожа Урсула отметила, что поражена скоростью, с которой наши чиновники заполнили опросник. Я был рад услышать от нее, что наша скорость стимулирует Еврокомиссию действовать так же быстро", - сказал Зеленский.

Темы: ЗеленскийЕСевроинтеграция
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