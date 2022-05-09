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Зеленский: главная тема разговоров в Москве это "цена" войны, которую оплатит Россия

Мазуренко Алена Понедельник, 9 мая 2022, 23:52
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский отметил, что главной темой в Москве является обсуждение вопроса "цены" войны, которую развязала Россия в Украине.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Обычно 9 мая европейцы вспоминали о цене мира, которая была уплачена всеми народами нашего континента 77 лет назад. Говорили, как не допустить повторения столь страшной войны.

Разумеется, сейчас все по-другому. В европейских столицах главная тема – это та цена мира, которую еще придется заплатить, останавливая развязанную Россией войну. А также цена для России за то, что она принесла в Европу зло тотальной войны на уничтожение нашего народа.

Уверен, что сейчас это главная тема и в Москве. Там могут изображать в пропаганде что угодно. Пускай. И делать какие-либо политические заявления, но реальность не изменить. Реальность нуждается в мире, а единственным виновником того, что мир был разрушен, есть и останется российское государство. Это историческая ответственность для России".

Темы: ЗеленскийРосcиявойнаУкраина
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