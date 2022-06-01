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Изюмское направление: Военные сбили российский вертолет "Аллигатор"

Среда, 1 июня 2022, 00:30
ФОТО: facebook.com/93OMBr

Военные 93 ОМБр Холодный Яр сбили российский вертолет Ка-52, также известный как "Аллигатор", на Изюмском направлении.

Источник: 93 ОМБр Холодный Яр в Facebook

Детали: Отмечается, что на наших позициях на Изюмском направлении постоянно работали вражеские вертолеты и сбрасывали неуправляемые авиационные ракеты. Сегодня снова вылетело два вертолета.

Один из них удалось сбить с помощью ПЗРК "Игла".

Дословно: "Вчера Генеральный штаб ВСУ сообщал, что под Изюмом враг держит наготове вертолетную эскадрилью Ка-52. А сегодня благодаря этому подразделению холодноярцев эскадрилья немного поредела. Данные о том, что был сбит  "Аллигатор",  подтвердила разведка".

Темы: война
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