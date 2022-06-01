Оккупанты обстреляли из артиллерии общину в Днепропетровской области

Российские войска обстреляли из артиллерии Зеленодольскую общину в Днепропетровской области.

Источник: глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь Резинченко: "Ночь без тревог, но с обстрелами. Враг снова попал из артиллерии по Зеленодольской общине. Люди не пострадали".

Детали: Глава ОВА добавил, что в Широковской общине сейчас работают электрики. Они ремонтируют линию, поврежденную минометной атакой в ​​одном из сел общины 31 мая.