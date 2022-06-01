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В Киеве будут ремонтировать эскалатор на переходе между "Золотыми" и "Театральной"

Валентина РоманенкоСреда, 1 июня 2022, 10:41
фото из ТГ КГГА

2 июня начнется плановый очередной ремонт двух эскалаторов на пересадочном узле "Золотые ворота" – "Театральная".

Источник: первый зампредседателя КГГА Николай Поворозник, цитируемый официальным порталом столичной власти

Детали: Работы продлятся до 19 августа 2022 года.

Поворозник отметил, что капитальный ремонт эскалатора обязательно производят после пробега 150-160 тысяч км. Подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются.

Эскалаторы на пересадочном узле "Золотые ворота" – "Театральная" были введены в эксплуатацию в 1981 году. В последний раз их планово обновляли в 2012 году.

Напомним: Сейчас капитальный ремонт эскалаторов продолжается на станции "Лукьяновская".

Темы: метроКиев
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