Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В МИД РФ увидели новые риски прямого столкновения США и России

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 11:28

В МИД России заявили, что любые поставки оружия Соединенных Штатов Украине увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Об этом российскому агентству РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда".

По словам Рябкова, поставки США оружия Киеву, "как бы Вашингтон их не аргументировал", увеличивают риск прямого столкновения США и РФ.

Реклама:

Рябков добавил, что Россия достигнет целей своей "спецоперации" в Украине в любом случае.

"То, что Соединенные Штаты во главе группы государств занимаются целенаправленной закачкой оружия в киевский режим, очевидно", - сказал Рябков.

Президент США Джо Байден анонсировал, что Соединенные Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы.

ВИДЕО ДНЯ

Ожидается, что о новом пакете военной помощи США Украине на 700 млн долларов будет официально объявлено в среду.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена подтвердили, что США отправят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства, известные как HIMARS.

По словам чиновников, HIMARS будет оснащена боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстоянии около 80 километров.

Подробно о новом оружии, реальности ядерного удара и прочем читайте в статье за ​​подписью Джо Байдена: Что США будут и чего не будут делать в Украине. Объяснение президента Байдена

Темы: РосcияСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Росcия
"Безволие". Российское шоу в рожу всему миру
Арестованный Стрелков решил посоревноваться с Путиным за пост президента
РДК заявил, что совместно с СБУ атаковал самолеты в Курской области РФ
Последние новости
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
21:39
Украина может производить больше оружия, чем способно заказать Минобороны - нардеп в подкасте от УП
Все новости...
Реклама: