В МИД РФ увидели новые риски прямого столкновения США и России

В МИД России заявили, что любые поставки оружия Соединенных Штатов Украине увеличивают риски прямого столкновения РФ и США.

Об этом российскому агентству РИА "Новости" заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, сообщает "Европейская правда".

По словам Рябкова, поставки США оружия Киеву, "как бы Вашингтон их не аргументировал", увеличивают риск прямого столкновения США и РФ.

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Рябков добавил, что Россия достигнет целей своей "спецоперации" в Украине в любом случае.

"То, что Соединенные Штаты во главе группы государств занимаются целенаправленной закачкой оружия в киевский режим, очевидно", - сказал Рябков.

Президент США Джо Байден анонсировал, что Соединенные Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы.

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Ожидается, что о новом пакете военной помощи США Украине на 700 млн долларов будет официально объявлено в среду.

Высокопоставленные чиновники администрации Байдена подтвердили, что США отправят Украине высокомобильные артиллерийские ракетные системы американского производства, известные как HIMARS.

По словам чиновников, HIMARS будет оснащена боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты на расстоянии около 80 километров.

Подробно о новом оружии, реальности ядерного удара и прочем читайте в статье за ​​подписью Джо Байдена: Что США будут и чего не будут делать в Украине. Объяснение президента Байдена