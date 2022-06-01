Уволенный глава СБУ Харьковщины: Претензий к моей работе не было

Экс-руководитель управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин назвал свое увольнение "абсолютно политическим решением", потому что "никаких претензий к его работе не было".

Источник: Дудин в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Дудина: "На сегодняшний день я не получил никакой информации, какие претензии есть ко мне, кроме тех публичных слов, которые высказал господин президент. На сегодняшний день у меня есть справка по результатам работы Харьковского управления с 24 февраля по 30 мая. Согласно этой справке, если переводить на военный язык, управлением службы безопасности Украины в Харьковской области была уничтожена агентурная сеть, в которую входят и корректировщики, и сепаратисты, и коллаборанты".

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Детали: Дудин подчеркнул, что до момента увольнения ни Владимир Зеленский, ни глава СБУ Иван Баканов не озвучили никаких претензий к его работе и работе управления СБУ области.

Экс-глава областной СБУ считает, что за его увольнением стоят в частности региональные власти Харькова и области и "так называемый военный комендант города".

Дудин убеждает, что он и управление СБУ готовились к полномасштабному вторжению России. Дудин параллельно занимал должность руководителя антитеррористического центра в Харьковской области, в состав которого входили все правоохранительные структуры, вооруженные силы, ГСЧС, руководство города. По его словам, они проводили совместные учения, сформировали центр обмена информации и узел связи.

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Дудин добавил, что сейчас он находится в Киеве, но никаких вызовов на допрос не получал.

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