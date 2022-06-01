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Славянск будет с водой

Валентина РоманенкоСреда, 1 июня 2022, 11:52
Славянск будет с водой

Коммунальщики готовятся возобновить водоснабжение в Славянске Донецкой области.

Источник: руководитель Славянской городской военно-гражданской администрации Вадим Лях в Facebook

Прямая речь: "Хорошая новость. КП "Вода Донбасса" готово к возобновлению подачи водоснабжения и уже запустило опрессовку системы.

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К концу дня вода должна появиться во всех микрорайонах города. За исключением микрорайонов Артема-Лесной. Здесь водоснабжение возобновится только после того, как будет отремонтирована высоковольтная линия, от которой запитан Маякский водопровод. Работы ведутся".

Детали: По словам главы ВГА, пока власти будут организовывать подвоз воды. 1 июня ее подвезут в микрорайоны: Лесной, ЦНИЛ, Химик, Семеновка, Железнодорожный, Восточный.

Что предшествовало: Подача воды в Славянске стала невозможна из-за обесточивания водозаборов в Маяках и КП "Вода Донбасса".

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Темы: войнаДонецкая областьвода
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