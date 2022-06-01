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Подоляк о тяжелом вооружении от НАТО: меньше хайпа, больше работы

Валентина РоманенкоСреда, 1 июня 2022, 12:23
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО ОПУ

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уверяет, что Украина получает вооружение от международных партнеров согласно договоренностям, хотя и не так быстро, как хотелось. Также он призывает снизить градус хайпа вокруг этой темы.

Источник: Подоляк в эфире национального телемарафона 1 июня

Детали: Журналисты попросили прояснить ситуацию, когда в информпространстве чуть ли не ежедневно появляются противоречивые новости: дает или не дает Запад Украине тяжелое вооружение.

Прямая речь: "Во-первых, все, что нам нужно, мы получаем, в любом случае. Может, не так быстро, как хотелось... и это плохо, потому что нужно как можно скорее. Но мы получаем, потому что есть консенсус антироссийский и проукраинский, в том числе в военных элитах Запада.

Второе. Не забывайте, что люди любят хайповать. То есть где-то что-то почитали и уже хотят ньюзмейкерами по той или иной теме. Я вообще считаю, что все, что касается поставок для нас оружия, должно быть закрытым в информационном смысле. Будет оружие – оно будет на фронте, будет использоваться, после этого будут репортажи, как мы это делали.

Все остальное, до момента, когда оно придет на фронт, – это все просто информационные активности. Не всегда спекуляции, просто людям нужна надежда...

И третья составляющая – российские информационные кампании, которые хотят дискредитировать и НАТО как поставщиков оружия хотят создать хаос, в том числе информационный. Хотят частично повлиять на военные элиты западных стран, чтобы у них было меньше желания нам что-то давать...

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Поэтому давайте просто работать".

Темы: войнаоружиеНАТО
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