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Премьер Эстонии: лидеры ЕС в кулуарах спорили, стоит ли звонить Путину

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 12:54

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, на заседании Европейского совета 30-31 мая лидеры ЕС обсуждали целесообразность телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", – сказала Каллас в эфире эстонского телевидения во вторник вечером, говоря о недавних переговорах Путина и лидеров Франции и Германии – Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.

По мнению премьера Эстонии, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с президентом РФ, "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят по телефону (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", – отметила Каллас.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что не видит смысла разговоров с Путиным, если Запад действительно хочет донести до президента РФ, что он изолирован.

В субботу 28 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по своей инициативе провели совместный разговор с Путиным, длившийся 80 минут. В нем они требовали немедленно ввести перемирие и вывести российские войска из Украины.

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После этого глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон резко раскритиковал этот разговор, потому что, по его мнению, постоянная легитимизация того, кто развязал войну и отвечает за преступления, представляет угрозу всему союзному пространству.

Темы: ЭстонияЕСПутин
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