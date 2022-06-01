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Премьер Эстонии: лидеры ЕС в кулуарах спорили, стоит ли звонить Путину

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 12:54

По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, на заседании Европейского совета 30-31 мая лидеры ЕС обсуждали целесообразность телефонных разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

"У нас была очень напряженная дискуссия о звонках Путину", – сказала Каллас в эфире эстонского телевидения во вторник вечером, говоря о недавних переговорах Путина и лидеров Франции и Германии – Эммануэля Макрона и Олафа Шольца.

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По мнению премьера Эстонии, очевиден тот факт, что, несмотря на хорошие намерения инициаторов переговоров с президентом РФ, "можно увидеть, что Путин не хочет принимать никаких мер".

"Но Шольц и Макрон говорят, что звонят по телефону (президенту Украины Владимиру) Зеленскому, поскольку Путин с Украиной не хочет говорить. Плюс, насколько я понимаю, Зеленский попросил их быть посредниками", – отметила Каллас.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас говорила, что не видит смысла разговоров с Путиным, если Запад действительно хочет донести до президента РФ, что он изолирован.

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В субботу 28 мая канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон по своей инициативе провели совместный разговор с Путиным, длившийся 80 минут. В нем они требовали немедленно ввести перемирие и вывести российские войска из Украины.

После этого глава комиссии по иностранным делам парламента Эстонии Марко Михкельсон резко раскритиковал этот разговор, потому что, по его мнению, постоянная легитимизация того, кто развязал войну и отвечает за преступления, представляет угрозу всему союзному пространству.

Темы: ЭстонияЕСПутин
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