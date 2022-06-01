Шольц рассказал о тысячах мин, гранат и ​​миллионах патронов, поставленных Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелые вооружения Украине.

Выступая на дебатах в Бундестаге, он перечислил поставки, которые Германия уже осуществила, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

По словам Шольца, Германия доставила противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 миллионов патронов, сотни тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

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Кроме того, среди поставок большое количество взрывчатых материалов, пулеметы и десятки грузовиков с материалами для борьбы с беспилотниками.

По словам Шольца, Германия доставляет оружие в сотрудничестве с другими государствами-членами. В частности, вместе с Данией в Украину, отметил канцлер, было поставлено 54 единицы модернизированной бронетехники.

Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, "со всеми возможностями, которые мы запустили".

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Он сказал, что Германия осуществляет поставки вооружения непрерывно с начала войны. "Это было смелым новым решением этого правительства – нарушить нашу давнюю практику не доставлять оружие в кризисные районы", - сказал он.

Шольц также отметил, что обмен танками с Чехией привел к тому, что Прага решила направить в Украину 20 танков Т-72.

В своем выступлении Олаф Шольц также пообещал предоставить Украине современную систему противовоздушной обороны и радар.

Ожидается, что в июле Украина получит первые 15 зенитных самоходных установок Gepard со складов германской промышленности.