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Шольц рассказал о тысячах мин, гранат и ​​миллионах патронов, поставленных Украине

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 13:10

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелые вооружения Украине.

Выступая на дебатах в Бундестаге, он перечислил поставки, которые Германия уже осуществила, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на издание Die Welt.

По словам Шольца, Германия доставила противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 миллионов патронов, сотни тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

Кроме того, среди поставок большое количество взрывчатых материалов, пулеметы и десятки грузовиков с материалами для борьбы с беспилотниками.

По словам Шольца, Германия доставляет оружие в сотрудничестве с другими государствами-членами. В частности, вместе с Данией в Украину, отметил канцлер, было поставлено 54 единицы модернизированной бронетехники.

Шольц отметил, что Германия будет поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо, "со всеми возможностями, которые мы запустили".

Он сказал, что Германия осуществляет поставки вооружения непрерывно с начала войны. "Это было смелым новым решением этого правительства – нарушить нашу давнюю практику не доставлять оружие в кризисные районы", - сказал он.

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Шольц также отметил, что обмен танками с Чехией привел к тому, что Прага решила направить в Украину 20 танков Т-72.

В своем выступлении Олаф Шольц также пообещал предоставить Украине современную систему противовоздушной обороны и радар.

Ожидается, что в июле Украина получит первые 15 зенитных самоходных установок Gepard со складов германской промышленности.

Темы: ШольцоружиеГермания
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