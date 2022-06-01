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В Кремле заявили, что Киев не спешит возобновить переговоры из-за оружия из США

Ирина БалачукСреда, 1 июня 2022, 13:50
Дмитрий Пєсков. Фото РБК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки американского оружия в Украину не способствуют "пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "США целенаправленно подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры".

Детали: При этом он добавил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина "априори не исключена", но "она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым остановлена".

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Темы: РосcияпереговорыУкраинаСША
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