Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поставки американского оружия в Украину не способствуют "пробуждению у Киева желания возобновлять мирные переговоры".

Источник: российское пропагандистское издание "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "США целенаправленно подливают масло в огонь, поставляя Киеву оружие. США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца. Подобные поставки не способствуют пробуждению у украинского руководства желания возобновлять мирные переговоры".

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Детали: При этом он добавил, что встреча президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина "априори не исключена", но "она должна быть подготовлена и финализирована документом, работа над которым остановлена".

Предыстория:

Президент Владимир Зеленский считает, что вести переговоры имеет смысл только с президентом России Владимиром Путиным, переговоры со всеми остальными представителями РФ – не имеют никакого значения.

28 мая президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что Россия готова продолжать переговоры с Украиной.

Позже пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России.

Президент США Джозеф Байден заявил, что Соединенные Штаты Америки продолжат помогать Украине, предоставят ракетные системы и боеприпасы, но не будут ни затягивать войну, ни оказывать давление на Киев, чтобы он пошел на уступки России.