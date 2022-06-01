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"Попадейшн – красота!": львовская бригада показала уничтожение вражеской БРДМ-2

Валентина РоманенкоСреда, 1 июня 2022, 14:22

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила показали видео уничтожения российской БРДМ-2 в Луганской области.

Источник: Facebook-страница бригады

Дословно: "Здесь зафиксирован момент уничтожения рашистской БРДМ-2 (боевой разведывательно-дозорной машины) военнослужащими Королевской бригады в Луганской области".

Детали: Дата события не раскрывается. Обычно военные публикуют видео через некоторое время после боевых действий, когда это не представляет опасности для украинских Сил обороны.

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Темы: войнаЛуганская область
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