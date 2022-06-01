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Кремль делает вид, что даст выбор захваченным территориям Украины в случае аннексии

Елена РощинаСреда, 1 июня 2022, 14:39

Жестоко захватывая территории Украины и намереваясь аннексировать их, российские власти утверждают, что учтут мнение местного населения.

Источник: пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, которого цитируют пропагандисты "РИА Новости"

Прямая речь Пескова: "Мы неоднократно говорили, что люди сами должны выбирать свое будущее, и как раз жители двух государств – "ЛНР" и "ДНР" – и жители территорий, я имею в виду Херсонщину, Запорожье, именно они должны принимать решение о своем будущем. И мы также не сомневаемся, что они примут самое лучшее решение".

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Детали :Так Песков прокомментировал возможность "вхождения в состав России" захваченных территорий Украины.

Ранее секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак выразил уверенность, что Запорожская область, как и Херсонская, Донецкая и Луганская области "войдут в состав России". 

Почему это важно: Россия аннексировала Крым и держала под контролем часть Донецкой и Луганской областей с 2014 года. Ни Украина, ни страны Запада не признали аннексию и оккупацию, несмотря на имитацию "референдумов".

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24 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Российская армия использует практически весь спектр вооружений для захвата украинских территорий и нацелена на создание хотя бы сухопутного пути от своих границ к Крыму и Приднестровью

Разведки считают, что Киев и центральная Украина тоже являются целью Кремля, хотя в начале апреля армия РФ и отступила с севера Украины. 

По состоянию на начало июня россияне контролируют почти всю Луганскую область, часть Донецкой области, части Запорожской и Харьковской областей, большую часть Херсонской области. Продолжаются бои. 

На захваченных территориях россияне похищают украинских патриотов, активистов, участников АТО/ООС, представителей местных властей, которые не захотели идти на "сотрудничество" и коллаборацию. Также они отключают связь и навязывают жителям свою пропаганду.

Захватчиков интересует вода для оккупированного Крыма, они не брезгуют кражами зерна и уже имеют планы на урожай на новооккупированных землях.

Темы: Росcиявойнаоккупацияаннексия
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