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МВД: уровень преступности в Украине снизился

Ирина БалачукСреда, 1 июня 2022, 15:23
Евгений Енин. Фото с wikipedia.org

Первый замминистра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в Украине с начала полномасштабного вторжения России снизился уровень преступности, в то же время процент раскрытия преступлений вырос.

Источник: Енин в эфире национального марафона новостей

Прямая речь Енина: "Мы продолжаем фиксировать понижение уровня преступности. В частности, в несколько раз уменьшилось количество ДТП – там, где имели место травмы или гибель людей. У нас также значительно уменьшилось количество тяжких телесных повреждений, повлекших смерть. Есть снижение краж и ограблений".

Детали: Он уточнил, что сначала военного положения правоохранители зафиксировали около 10 тысяч краж, из которых раскрыто около 4 тысяч.

Что касается ограблений, произошедших во время военного положения, то раскрыты практически все – цифры колеблются на грани 90%. Такие же, по словам Енина, показатели по всем другим видам преступлений.

Он добавил, что на снижение уровня преступности повлияло решение Верховной Рады об усилении ответственности за имущественные преступления в условиях военного положения – теперь за такие преступления можно получить от 10 до 15 лет тюрьмы, а также наличие блокпостов и введение комендантского часа.

Прямая речь Енина: "Но у нас нет иллюзий, что в течение определенного периода времени в связи с ухудшением социально-экономической ситуации в нашем государстве мы столкнемся с ростом преступности, в том числе и насильственного характера".

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Темы: МВДполицияДТПвойна
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