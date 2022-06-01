Дети нашли в песочнице мину – спасатели
Во время игр в песочнице дети обнаружили осколочную противопехотную мину, спасатели призывают родителей объяснять детям алгоритм действий в таких ситуациях.
Источник: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины
Дословно: "Во время игр в песочнице дети обнаружили ПОМ-2 (оскольчатую противопехотную мину кругового поражения). Пиротехники МСЦ БР ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения".
Детали: В Мобильном спасательном центре "Украинской правде" отказались уточнить, где и когда была найдена мина.
Однако спасатели показали видео с обезвреживанием мины, на котором видно, что речь идет о частном секторе.
Спасатели обратились к родителям: "Природное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета".
От УП: Если вы обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный:
- Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим.
- Не перемещайте взрывчатые предметы, не пытайтесь разобрать их, занести в помещение, закопать в землю, бросить в водоем и т.д.
- Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше.
- Определите место находки.
- Немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС (по номеру 101) или полиции (102).
- Дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.