Дети нашли в песочнице мину – спасатели

Во время игр в песочнице дети обнаружили осколочную противопехотную мину, спасатели призывают родителей объяснять детям алгоритм действий в таких ситуациях.

Источник: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины

Дословно: "Во время игр в песочнице дети обнаружили ПОМ-2 (оскольчатую противопехотную мину кругового поражения). Пиротехники МСЦ БР ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения".

Детали: В Мобильном спасательном центре "Украинской правде" отказались уточнить, где и когда была найдена мина.

Однако спасатели показали видео с обезвреживанием мины, на котором видно, что речь идет о частном секторе.

Спасатели обратились к родителям: "Природное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета".

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От УП: Если вы обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный: