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Дети нашли в песочнице мину – спасатели

Елена РощинаСреда, 1 июня 2022, 15:28
Мина, найденная в песочнице, фото ГСЧС

Во время игр в песочнице дети обнаружили осколочную противопехотную мину, спасатели призывают родителей объяснять детям алгоритм действий в таких ситуациях.

Источник: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины

Дословно: "Во время игр в песочнице дети обнаружили ПОМ-2 (оскольчатую противопехотную мину кругового поражения). Пиротехники МСЦ БР ГСЧС Украины обезвредили мину на месте обнаружения".

Детали: В Мобильном спасательном центре "Украинской правде" отказались уточнить, где и когда была найдена мина.

Однако спасатели показали видео с обезвреживанием мины, на котором видно, что речь идет о частном секторе.

Спасатели обратились к родителям: "Природное детское любопытство побуждает их к опасным действиям и экспериментам. Они могут пытаться разобрать боеприпасы, принести домой или ударами испытывать их на прочность. Важно объяснить детям, как действовать в случае обнаружения взрывоопасного предмета".

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От УП: Если вы обнаружили подозрительный предмет, похожий на взрывоопасный:

  • Ни в коем случае не прикасайтесь к находкам собственноручно и не позволяйте это делать другим.
  • Не перемещайте взрывчатые предметы, не пытайтесь разобрать их, занести в помещение, закопать в землю, бросить в водоем и т.д.
  • Отойдите от подозрительного предмета как можно дальше.
  • Определите место находки.
  • Немедленно сообщите об опасной находке подразделения ГСЧС (по номеру 101) или полиции (102).
  • Дождитесь приезда специалистов по обезвреживанию взрывоопасных предметов и укажите местоположение подозрительной находки.

Темы: войнаразминированиедети
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