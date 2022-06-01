В Германии предупредили, что на поставки ПВО в Украину уйдут месяцы

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что поставка Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM будет длиться месяцами.

Об этом она сказала во время выступления в Бундестаге в среду, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Отвечая на вопрос о передаче Украине систем ПВО IRIS-T SLM, ранее подтвержденных канцлером Олафом Шольцом, Бербок отметила: "Да, на это уйдут месяцы".

Она объяснила задержку тем, что вооружение будет поставляться компанией-производителем Diehl напрямую в Украину, а не со складов Бундесвера.

Система IRIS-T SLM имеет дальность действия 40 км и высоту до 20 км. С помощью IRIS-T SLM можно сбивать боевые самолеты, вертолеты, крылатые ракеты, реактивную артиллерию, дроны, противорадиолокационные ракеты.

Глава МИД Германии также подчеркнула, что Берлин должен готовиться к долгосрочной поддержке Украины, поскольку, по ее словам, президент России Владимир Путин сменил стратегию и теперь вместо "скорой победы" делает ставку на депопуляцию Донбасса и уничтожение там цивилизации.

Ранее в среду канцлер Олаф Шольц пообещал поставить Украине современную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM и современный радар, который будет проявлять вражеские гаубицы, минометы и реактивную артиллерию.

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Он отверг обвинения оппозиции в том, что Германия слишком нерешительно поставляет тяжелое вооружение Украине.

По словам Шольца, Германия уже доставила Украине противотанковые и переносные зенитные ракетные комплексы, более 15 млн патронов, сотню тысяч ручных гранат и 5000 противотанковых мин.

Ожидается также, что в июле Украина получит первые 15 зенитных самоходных установок Gepard со складов немецкой промышленности.