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ГБР начнет еще одно спецрасследование относительно Януковича

Алена МазуренкоСреда, 1 июня 2022, 17:09
ГБР начнет еще одно спецрасследование относительно Януковича

Суд разрешил Государственному бюро расследований провести еще одно спецрасследование в отношении президента-беглеца Виктора Януковича из-за подстрекательства к дезертирству сотрудников УГО.

Источник: пресс-служба ДБР

Дословно: "Суд разрешил следователям государственного бюро расследований провести специальное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, подозреваемого в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству".

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Детали: В феврале 2022 года Януковичу сообщили новое подозрение в подстрекательстве военнослужащих УГО к дезертирству (ч.4 ст.27 ч.1 ст.408 УКУ).

24 февраля 2014 года Янукович, убегая от уголовной ответственности за преступления в отношении участников акций протеста, склонил заместителя начальника УГО – начальника службы безопасности президента к дезертирству.

Эвакуации экс-президента из окрестности села Урзуф Мангушского района Донецкой области помогали сотрудники силовых ведомств России.

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Начальник его охраны не вернулся к месту службы после служебной командировки в Крым. Вместе с Януковичем он уехал в РФ.

В настоящее время в уголовном производстве подозреваются 4 человека.

Кроме Януковича, подозрения сообщены сотрудникам УГО и гражданскому лицу.

Темы: ЯнуковичГБР
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