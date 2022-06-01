Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В США впервые признали, что помогают Украине кибератаками

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 17:45

Начальник киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что американские военные совершают "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины.

Об этом Накасоне заявил в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Мы совершили ряд операций всех видов: наступательные, оборонные, информационные", - сказал командующий американскими кибервойсками.

Он отказался уточнять подробности кибератак, но подчеркнул, что они происходили в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона и гражданским надзором.

"Моя работа - предоставлять ряд вариантов действий министру обороны и президенту, что я и делаю", - добавил Накасоне, не уточнив, каковы именно эти варианты.

По словам генерала, он "каждый день" просчитывает возможность кибератаки России на Соединенные Штаты, поэтому действия на опережение в киберпространстве, позволяющие выявить российских хакеров и их намерения, являются действенным средством защиты США и союзников.

В этом, добавил Накасоне, помогло стратегическое взаимодействие Вашингтона с другими странами Запада, которое началось в 2018 году.

ВИДЕО ДНЯ

"Способность обмениваться информацией, способность проверить ее точность и своевременность, а также применимость в более широком масштабе была очень, очень мощной в этом кризисе (войне Украины с РФ)", - подчеркнул генерал.

Ранее ЕС обнародовал заявление, в котором осудил российскую кибератаку на спутниковую сеть Viasat за час до вторжения в Украину.

США параллельно с ЕС также заявили о причастности России к кибератакам против Украины вскоре перед 24 февраля и после начала полномасштабной войны.

Темы: СШАУкраинавойнакибербезопасность
Главное сегодня

Плей-офф ЧМ-2022 по футболу: сборная Украины победила Шотландию

Украина купить в Польше около 60 самоходных гаубиц KRAB - СМИ

обновлено от 16:07Известную сеть ресторанов в Киеве подозревают в выводе средств в РФ: владельцы возражают

Байден объявил о предоставлении Украине артиллерийских систем HIMARS

Венгрия блокирует утверждение новых санкций ЕС: просит исключить патриарха Кирилла - СМИ

США официально подтвердили новый пакет помощи для Украины

Все новости...
США
Лавров пугает "вовлечением третьих стран" в войну, если Украина получит РСЗО
Дворников куда-то исчез: в США сомневаются, что генерал все еще руководит войсками РФ в Украине – NYT
В Кремле заявили, что Киев не спешит возобновить переговоры из-за оружия из США
Последние новости
04:50
В США произошла еще одна стрельба — в больнице
04:10
ISW: Россияне пытаются дойти до Лисичанска, избежав боя на Северском Донце
03:29
ОК "Юг": В Черном море уже три российских корабля угрожают ракетными ударами
02:51
Британский министр: Британия предоставит Украине дальнобойные ракетные системы M270
02:10
В НАТО не предполагают мести от России за предоставление Украине HIMARS
01:30
Байден обсудит с генсеком НАТО, как усилить союзников по Альянсу
01:00
США планируют продать Украине боевые беспилотники большого радиуса действия – Reuters
00:30
Удар по Львовской области: Выросло количество пострадавших
23:39
Плей-офф ЧМ-2022 по футболу: сборная Украины победила Шотландию
23:36
Исполнительный директор Facebook увольняется после 14 лет работы
Все новости...