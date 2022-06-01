В США впервые признали, что помогают Украине кибератаками

Начальник киберкомандования США генерал Пол Накасоне заявил, что американские военные совершают "наступательные хакерские операции" в поддержку Украины.

Об этом Накасоне заявил в интервью Sky News, сообщает "Европейская правда".

"Мы совершили ряд операций всех видов: наступательные, оборонные, информационные", - сказал командующий американскими кибервойсками.

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Он отказался уточнять подробности кибератак, но подчеркнул, что они происходили в законной плоскости в соответствии с политикой Пентагона и гражданским надзором.

"Моя работа - предоставлять ряд вариантов действий министру обороны и президенту, что я и делаю", - добавил Накасоне, не уточнив, каковы именно эти варианты.

По словам генерала, он "каждый день" просчитывает возможность кибератаки России на Соединенные Штаты, поэтому действия на опережение в киберпространстве, позволяющие выявить российских хакеров и их намерения, являются действенным средством защиты США и союзников.

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В этом, добавил Накасоне, помогло стратегическое взаимодействие Вашингтона с другими странами Запада, которое началось в 2018 году.

"Способность обмениваться информацией, способность проверить ее точность и своевременность, а также применимость в более широком масштабе была очень, очень мощной в этом кризисе (войне Украины с РФ)", - подчеркнул генерал.

Ранее ЕС обнародовал заявление, в котором осудил российскую кибератаку на спутниковую сеть Viasat за час до вторжения в Украину.

США параллельно с ЕС также заявили о причастности России к кибератакам против Украины вскоре перед 24 февраля и после начала полномасштабной войны.