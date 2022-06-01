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Польша и Украина договорились о следующих шагах по упрощению пересечения границы

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 18:03

Польша и Украина договорились о следующих шагах по упрощению пересечения границы между странами, в том числе - по контролю в общих пунктах пропуска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в совместном заявлении по итогам межправительственных консультаций от 1 июня.

Среди ряда пунктов говорится, что Украина и Польша договорились активизировать сотрудничество для повышения эффективности функционирования пунктов пропуска на границе.

"Для этого была создана украино-польская рабочая группа, а в июне начнется пилотная программа, направленная на резкое увеличение общих контрольно-пропускных постов на пограничном переходе Корчева-Краковец", - отмечают в тексте.

Стороны договорились о шагах, которые необходимо предпринять для скорейшего подписания соглашения между Украиной и Польшей об усиленном сотрудничестве контролирующих органов на границе, в том числе по контролю в общих пунктах пропуска.

Также отмечается, что украинская сторона согласилась не вводить никакие ограничительные меры по импорту из Польши и обязалась сотрудничать с польской стороной по снятию существующих ограничений на импорт товаров из Польши в Украину, в том числе сельскохозяйственной продукции.

Как сообщалось, эта встреча 1 июня – первые межправительственные консультации Украины и Польши в расширенном формате.

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Кроме того, в настоящее время с визитом в Украину находится премьер Польши Матеуш Моравецкий. Среди прочего он открыл в Бородянке и Буче контейнерные городки, переданные Польшей.

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Темы: ПольшаУкраинаграница
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