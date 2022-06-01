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Посол Украины обвинил Беларусь во взятии украинских дальнобойщиков в заложники

"Европейская правда"Среда, 1 июня 2022, 18:05
Посол Украины обвинил Беларусь во взятии украинских дальнобойщиков в заложники
посол украины в беларуси максим кызим. фото: facebook-страница дипломата

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим прокомментировал "спецоперацию" по возвращению белорусских дальнобойщиков под эгидой КГБ, заявив, что Минск брал в заложники украинских водителей.

Об этом Кизим написал в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"Вообще непонятно, почему КГБ приписывает себе все "успехи", ведь белорусские дипломаты сделали не меньше (если не больше), чтобы вернуть белорусских граждан домой, в частности, посредством посольства Украины в Беларуси", - отметил дипломат.

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Он признал, что некоторые трудности в возвращении белорусских дальнобойщиков были, но Украина никого не собиралась задерживать.

"Каждое ведомство имеет свой "интерес", и все, что связано с вопросами безопасности, во время войны становится главным. Это, конечно, затягивало процесс. Хотя, например, с белорусами в Черновцах наш консул имел постоянный контакт по телефону, как и с их родственниками в Беларуси и с представителями Минтранса, а когда вывозили тела двух погибших от ракетного удара (понятно, откуда прилетела ракета) белорусов в Коростене, то этим занимались не только украинские и белорусские консулы и представители Минтранса, но и польские коллеги. здесь вообще речь не шла", - отметил Кизим.

По словам украинского посла, участие белорусского КГБ в "спецоперации" ограничилось звонками в его адрес с "предупреждениями".

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"Получилось так. Украинские представители автоперевозчиков вели переговоры с российскими о взаимном обмене водителей, которые оказались в России (украинские) и в Украине (российские). Была достигнута договоренность о том, что местом "обмена" будет пограничный переход в Бресте. Когда россияне пересекли границу и оказались в Беларуси, белорусские пограничники не выпустили украинцев и поставили условие, что выпустят их только в "обмен на своих". То есть фактически взяли в заложники украинских водителей", - подытожил Кизим.

Он отметил, что в конце концов все завершилось хорошо и все дальнобойщики – как с украинской, так и с польской стороны – вернулись в свои семьи.

"Но стоит ли это кино того, чтобы, "вбрасывая" в информационное пространство Беларуси еще одну порцию антиукраинской пропаганды, в который раз безуспешно пытаться создать из украинцев образ врага в белорусском обществе?" – отметил посол.

Накануне самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что КГБ РБ "без единого выстрела" провел "специальную операцию в Украине по освобождению белорусских граждан", и раздал награды за ее проведение.

Темы: БеларусьЛукашенкотранспортторговля
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