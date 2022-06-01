Минобороны РФ показало видео "с поля боя в Украине", но снятого на полигоне в Белгороде

Журналисты выяснили, что российское министерство обороны показало пропагандистский ролик о работе военных подразделений на территории Украины, но видео было сделано на полигоне в Белгородской области.

Источник: расследование медиапроекта "Настоящее время"

Детали: На видео, которое распространило минобороны РФ, неназванные российские военные в касках и балаклавах рассказывают, что они с поля боя вытаскивают подбитые танки и буксируют их к месту ремонта.

На кадрах бронированная машина для эвакуации техники с российским триколором тащит российский танк в поле.

Российский военный рассказывает, что в тылу на территории Украины развернуты ремонтные пункты техники российской армии, а эти ремонтные бригады "героически под пулями" ремонтируют российскую бронетехнику в оперативном режиме.

Журналисты проверили метаданные (скрытые характеристики видеофайла), где есть информация о точной геолокации места съемки. По координатам журналисты выяснили, что это место расположения 357-го учебного центра военно-космических сил РФ - 25 километров к западу от Белгорода.

Кроме того, на самом видео за танком на горизонте видны помещения воинской части и сооружения садового товарищества "Фазенда". Журналисты сравнили кадры из видеозаписи минобороны РФ со снимками полигона со спутника.

ВИДЕО ДНЯ

Кадр из видео минобороны РФ скриншот: настоящее время

Сооружения садового товарищества "Фазенда" Фото: супутникові знімки google maps

Также у метаданных есть псевдоним автора dimk-6.

Авторы расследования проверили, есть ли метаданные в других видеозаписях, опубликованных в соцсетях российского минобороны. Преимущественно такие метаданные из этих файлов были удалены. Однако на видео, демонстрирующем применение РСЗО "Град", географические координаты места съемки показывают Харьковскую область. Этот файл был найден в папке с названием "7_05_2022 фосфорные боеприпасы".

Напомним: Наличие метаданных в видеозаписях российской пропаганды не в первый раз портят намерения российских оккупантов. Журналисты международной группы расследователей Bellingcat выяснили, что видеообращение главарей так называемых "ДНР" и "ЛНР" об эвакуации населения записали за несколько дней до официального решения об эвакуации.