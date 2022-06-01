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Враг с Кинбурнской косы "Градами" ударил по Очакову

Евгений КизиловСреда, 1 июня 2022, 19:02

Россияне нанесли удары по Очакову РСЗО "Град" с Кинбурнской косы.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: По данным командования, это произошло 1 июня. Для корректировки огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники на Николаевщине, а затем с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" наносил удары по Очакову.

Разрушен частный дом, а также существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно, пожар удалось потушить.

По предварительной информации, ранения получил один человек.

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Темы: Николаевская областьвойна
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