Враг с Кинбурнской косы "Градами" ударил по Очакову

Россияне нанесли удары по Очакову РСЗО "Град" с Кинбурнской косы.

Источник: оперативное командование "Юг" в Facebook

Детали: По данным командования, это произошло 1 июня. Для корректировки огня и оценки результатов огневого налета противник дважды запускал беспилотники на Николаевщине, а затем с Кинбурнской косы реактивными системами залпового огня "Град" наносил удары по Очакову.

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Разрушен частный дом, а также существенно поврежден портовый морской буксир и иностранное гражданское грузовое судно, пожар удалось потушить.

По предварительной информации, ранения получил один человек.