По Днепропетровщине оккупанты выпустили 3 ракеты из РСЗО "Торнадо"

В Днепропетровской области россияне выпустили три ракеты из РСЗО "Торнадо" по Синельниковскому району.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Атака по Синельниковскому району.

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Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо".

Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем".

Детали: Сообщается, что на месте работают спасатели, но работу усложняет непогода.