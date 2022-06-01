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По Днепропетровщине оккупанты выпустили 3 ракеты из РСЗО "Торнадо"

Мазуренко Алена Среда, 1 июня 2022, 20:23

В Днепропетровской области россияне выпустили три ракеты из РСЗО "Торнадо" по Синельниковскому району.

Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram

Прямая речь: "Атака по Синельниковскому району.

Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо".

Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем".

Детали: Сообщается, что на месте работают спасатели, но работу усложняет непогода.

Темы: Днепропетровская областьобстрелоккупациявойна
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