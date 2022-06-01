По Днепропетровщине оккупанты выпустили 3 ракеты из РСЗО "Торнадо"
Среда, 1 июня 2022, 20:23
В Днепропетровской области россияне выпустили три ракеты из РСЗО "Торнадо" по Синельниковскому району.
Источник: председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram
Прямая речь: "Атака по Синельниковскому району.
Враг выпустил три ракеты из РСЗО "Торнадо".
Информацию о разрушениях и пострадавших уточняем".
Детали: Сообщается, что на месте работают спасатели, но работу усложняет непогода.