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В Донецкой области россияне убили 7 человек: трое из них в Святогорской лавре

Денис КарловскийСреда, 1 июня 2022, 21:51

За сутки 1 июня российские захватчики убили 7 гражданских лиц на территории Донецкой области, в том числе троих в Святогорской лавре.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "За 1 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Соледаре, Нью-Йорке, Татьяновке и Лимане. Еще 9 гражданских получили ранения.
Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре".

Детали: В Константиновке зарегистрировали жителя Луганщины, который получил ранение в Луганщине.

Красным отмечены ранения, синим - гибель гражданских
Красным отмечены ранения, синим - гибель гражданских
инфографика: донецкая ова

Что было раньше: В течение 31 мая российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области

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Темы: Донецкая областьжертвыобстрелДонбасс
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