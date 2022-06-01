В Донецкой области россияне убили 7 человек: трое из них в Святогорской лавре
Среда, 1 июня 2022, 21:51
За сутки 1 июня российские захватчики убили 7 гражданских лиц на территории Донецкой области, в том числе троих в Святогорской лавре.
Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Прямая речь Кириленко: "За 1 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Соледаре, Нью-Йорке, Татьяновке и Лимане. Еще 9 гражданских получили ранения.
Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре".
Детали: В Константиновке зарегистрировали жителя Луганщины, который получил ранение в Луганщине.
Что было раньше: В течение 31 мая российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области
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