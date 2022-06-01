В Донецкой области россияне убили 7 человек: трое из них в Святогорской лавре

За сутки 1 июня российские захватчики убили 7 гражданских лиц на территории Донецкой области, в том числе троих в Святогорской лавре.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко

Прямая речь Кириленко: "За 1 июня россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: в Соледаре, Нью-Йорке, Татьяновке и Лимане. Еще 9 гражданских получили ранения.

Сегодня удалось уточнить информацию о трех погибших в Святогорской лавре".

Детали: В Константиновке зарегистрировали жителя Луганщины, который получил ранение в Луганщине.

Красным отмечены ранения, синим - гибель гражданских инфографика: донецкая ова

Что было раньше: В течение 31 мая российские оккупанты убили 4 жителей Донецкой области