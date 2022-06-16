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Канада предоставит Украине запасные стволы к гаубицам почти на $7 млн

Ольга ГлущенкоЧетверг, 16 июня 2022, 02:02

Канада передаст Украине 10 запасных стволов для гаубиц M777 на сумму 9 миллионов канадских долларов (6,9 миллиона долларов США).

Источник: министр обороны Канады Анита Ананд, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы будем продолжать круглосуточно работать, чтобы предоставить Украине всеобъемлющую военную помощь, которая необходима для защиты суверенитета и безопасности".

Детали: Ранее Канада передала Украине гаубицы M777, и сменные стволы нужны для поддержания их дальности и точности.

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Темы: КанадаУкраинаоружие
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