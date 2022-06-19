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Премьер Британии: нужно настраиваться на долгую войну в Украине

"Европейская правда"Воскресенье, 19 июня 2022, 11:54

Премьер-министр Британии Борис Джонсон предупредил, что британцам нужно "настроиться на долгую войну", поскольку президент РФ Владимир Путин прибегает к кампании истощения.

Об этом он написал в The Sunday Times, пишет "Европейская правда".

Джонсон сказал, что задачей Великобритании является привлечение "времени на сторону Украины" и предупредил, что вторжение РФ "входит в новую фазу".

"Я боюсь, что нам нужно готовиться к длительной войне, поскольку Путин прибегает к кампании истощения, пытаясь уничтожить Украину чистой жестокостью. 

"Все будет зависеть от того, сможет ли Украина усилить свою способность защищать свою землю быстрее, чем Россия сможет восстановить свою способность атаковать", – добавил Джонсон.

Премьер-министр Британии отметил, что если Россия добьется успеха в захвате территории в Украине, "ни одна нация нигде не будет в безопасности", потому что "каждый диктатор почувствует смелость реализовывать собственные амбиции силой".

Чтобы этого не произошло, подчеркнул Джонсон, Украина должна "получать оружие, оборудование, боеприпасы и учебу быстрее оккупанта".

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В субботу после неожиданного визита в Киев для встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским Джонсон предостерег мир от усталости от Украины.

Темы: ВеликобританияУкраинавойна
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