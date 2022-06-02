В НАТО не предполагают мести от России за предоставление Украине HIMARS

НАТО не ожидает мести со стороны России из-за решения США предоставить современное вооружение Украине.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитируемый CNN

Прямая речь: "Нет, я этого не предполагаю, потому что то, что делают союзники НАТО и НАТО — это предоставление поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, а это право закреплено в договоре ООН".

Что предшествовало:

Президент США Джо Байден объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи безопасности, который включает высокомобильные ракетные артиллерийские системы (HIMARS).

СМИ сообщали, что HIMARS предоставляются Украине с политическим условием, что они не будут использоваться для ударов по целям в пределах России.

Дальность ракет была камнем преткновения в дискуссиях за последние несколько недель. Западные официальные лица озабочены тем, что предоставление Киеву ракет, которые могут нанести удар по территории России, может спровоцировать президента Владимира Путина на эскалацию конфликта, включая применение химического или даже ядерного оружия.