В НАТО не предполагают мести от России за предоставление Украине HIMARS

НАТО не ожидает мести со стороны России из-за решения США предоставить современное вооружение Украине.

Источник: генсек НАТО Йенс Столтенберг, цитируемый CNN

Прямая речь: "Нет, я этого не предполагаю, потому что то, что делают союзники НАТО и НАТО — это предоставление поддержки Украине в отстаивании права на самооборону, а это право закреплено в договоре ООН".

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